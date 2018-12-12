Названо число живущих в России ветеранов Великой Отечественной войны

Цифру назвала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании российского организационного комитета "Победа".

По состоянию на 1 ноября 2018 года, на территории нашей страны проживали 1,4 миллиона ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Такие данные на заседании оргкомитета "Победа" привела вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, материальное, жилищное и медицинское обеспечение ветеранов остаётся в числе главных аспектов работы государственных органов.

— Работа российского организационного комитета "Победа" всегда была нацелена на то, чтобы акцентировать внимание на основных, самых актуальных потребностях наших ветеранов. И в этой связи я бы хотела остановиться на трёх аспектах этой работы. Это материальное обеспечение, жилищное обеспечение и медицинское, — сообщила она.

По словам Голиковой, на обеспечение наших ветеранов жильём с 2008 года выделено свыше 322 млрд рублей.

— Сейчас в бюджете на 2018 год предусмотрено почти 2 млрд рублей, в 2019 году — ещё 2,6 млрд рублей, поскольку основное обеспечение уже произошло в предыдущие годы, — проинформировала вице-премьер.

Она также рассказала, что за период с 2014 по 2017 год отремонтированы помещения почти 200 тысяч инвалидов и ветеранов войны. Такая же работа планируется и в 2019, и в 2020 годах.

Напомним, оргкомитет "Победа" является совещательным и консультативным органом при президенте России. Он был образован в целях проведения единой государственной политики в области патриотического воспитания граждан и в отношении ветеранов.