Лангустины и лазанья из камчатского краба. Чем угощают гостей на приёме в Кремле

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Лангустины и лазанья из камчатского краба. Чем угощают гостей на приёме в Кремле

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 Фото © Pixabay 

В банкетном зале Государственного Кремлёвского дворца начался приём по случаю 25-летия Конституции РФ. По данным Лайфа, меню торжественного мероприятия выглядит следующим образом:

  • Салат с сахалинским гребешком
  • Салат из мраморной говядины с паприкой и фасолью
  • Лазанья из камчатского краба и лангустинов с томатной сальсой и эстрагоном
  • Филе палтуса на овощном жульене или филе говядины с карамелизированной морковью и копчёным пюре
  • Шоколадно-малиновый десерт с ванильным мороженым

Из напитков гостям, в числе которых будут все сенаторы Совфеда и депутаты Госдумы, предложили "Шардоне" и "Западный Склон" из Усадьбы Дивноморское 2015 года.

Отметим, все блюда для приёма приготовлены поварами комбината питания "Кремлёвский". Накормить высокопоставленных гостей торжества ресторанам не доверили.

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