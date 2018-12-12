Лангустины и лазанья из камчатского краба. Чем угощают гостей на приёме в Кремле

В банкетном зале Государственного Кремлёвского дворца начался приём по случаю 25-летия Конституции РФ. По данным Лайфа, меню торжественного мероприятия выглядит следующим образом:
- Салат с сахалинским гребешком
- Салат из мраморной говядины с паприкой и фасолью
- Лазанья из камчатского краба и лангустинов с томатной сальсой и эстрагоном
- Филе палтуса на овощном жульене или филе говядины с карамелизированной морковью и копчёным пюре
- Шоколадно-малиновый десерт с ванильным мороженым
Из напитков гостям, в числе которых будут все сенаторы Совфеда и депутаты Госдумы, предложили "Шардоне" и "Западный Склон" из Усадьбы Дивноморское 2015 года.
Отметим, все блюда для приёма приготовлены поварами комбината питания "Кремлёвский". Накормить высокопоставленных гостей торжества ресторанам не доверили.
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