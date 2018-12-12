Лангустины и лазанья из камчатского краба. Чем угощают гостей на приёме в Кремле

В банкетном зале Государственного Кремлёвского дворца начался приём по случаю 25-летия Конституции РФ. По данным Лайфа, меню торжественного мероприятия выглядит следующим образом:

Салат с сахалинским гребешком

Салат из мраморной говядины с паприкой и фасолью

Лазанья из камчатского краба и лангустинов с томатной сальсой и эстрагоном

Филе палтуса на овощном жульене или филе говядины с карамелизированной морковью и копчёным пюре

Шоколадно-малиновый десерт с ванильным мороженым

Из напитков гостям, в числе которых будут все сенаторы Совфеда и депутаты Госдумы, предложили "Шардоне" и "Западный Склон" из Усадьбы Дивноморское 2015 года.

Отметим, все блюда для приёма приготовлены поварами комбината питания "Кремлёвский". Накормить высокопоставленных гостей торжества ресторанам не доверили.