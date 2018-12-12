Начальник российского Генштаба встретился с главкомом НАТО

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов встретился в Баку с главнокомандующим объединёнными силами НАТО в Европе Кёртисом Скапаротти. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что военачальники обсудили ситуацию с европейской и глобальной безопасностью.
— Генерал армии Валерий Герасимов отметил усиление передового военного присутствия НАТО вблизи границ России, что не способствует снижению напряжённости, — отметили в ведомстве.
Собеседники проинформировали друг друга об учениях, которые запланированы на 2019 год.
— Подтверждена заинтересованность в поддержании контактов, — добавили в Минобороны РФ.
Ранее в НАТО заявили о "плане победы" над Россией в Крыму и Калининграде.
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