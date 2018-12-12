Начальник российского Генштаба встретился с главкомом НАТО

Валерий Герасимов отметил, что альянс усиливает передовое военное присутствие у границ России, а это не способствует снижению напряжённости.

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов встретился в Баку с главнокомандующим объединёнными силами НАТО в Европе Кёртисом Скапаротти. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что военачальники обсудили ситуацию с европейской и глобальной безопасностью.

— Генерал армии Валерий Герасимов отметил усиление передового военного присутствия НАТО вблизи границ России, что не способствует снижению напряжённости, — отметили в ведомстве.

Собеседники проинформировали друг друга об учениях, которые запланированы на 2019 год.

— Подтверждена заинтересованность в поддержании контактов, — добавили в Минобороны РФ.

Ранее в НАТО заявили о "плане победы" над Россией в Крыму и Калининграде.