Фильм "Собибор" купили уже более полусотни стран

Это одна из трёх картин, посвящённых Великой Отечественной, вышедших в этом году при поддержке Минкультуры.

Российский фильм "Собибор" закупили дистрибьюторы более пятидесяти стран. Об этом сегодня сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский на заседании оргкомитета "Победа".

Он назвал три фильма этого года, которые сделаны при поддержке Минкульта и посвящены Великой Отечественной войне.

— Это фильм "Несокрушимый", фильм "Собибор", который выдвинут на "Оскар", приобретён уже официальными дистрибьюторами уже более чем 50 стран мира. И через пару недель готовится премьера масштабного, многообещающего фильма "Т-34", — сказал министр.

Напомним, в фильме "Собибор" рассказывается о восстании заключённых нацистского лагеря в Польше. Главного героя сыграл Константин Хабенский, он же и возглавил картину.

"Собибор" вошёл в число 87 претендентов на премию "Оскар" в категории "лучший фильм на иностранном языке".