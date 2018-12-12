Ремонт монумента "Родина-мать зовёт!" в Волгограде завершат к 75-летию Победы

Главный монумент Мамаева кургана оденут в леса и на целый год закроют от посетителей.

Масштабная реконструкция монумента "Родина-мать зовёт!" на Мамаевом кургане в Волгограде должна завершиться к 9 мая 2020 года, когда страна будет отмечать 75-летний юбилей Великой Победы.

— Мы запланировали в рамках нацпроекта "Культура" работу по монументальной пропаганде и созданию мемориалов значительно расширить, — проинформировал министр культуры Владимир Мединский на заседании оргкомитета "Победа". — Завершена комплексная реконструкция Малахова кургана, посвящённого двум оборонам Севастополя, к 9 Мая мы планируем открыть новый музей в Прохоровке и завершить работу по ремонту главного монумента Мамаева кургана.

Ранее сообщалось, что после празднования 76-летия победы в Сталинградской битве, то есть уже в феврале 2019 года, — "Родину-мать" полностью оденут в строительные леса. Главный монумент мемориального комплекса на целый год закроют для посетителей.

"Родина-мать" на Мамаевом кургане в Волгограде — это композиционный центр памятника Героям Сталинградской битвы работы Евгения Вучетича. Высота скульптуры вместе с мечом — 85 метров, что превышает размер статуи Свободы в США.