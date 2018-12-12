Путин процитировал Солженицына на церемонии вручения госпремий правозащитникам

Президент отметил, что награждаемые в Кремле лауреаты создают воздух человеческих отношений, о которых говорил писатель.

Президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения госпремий правозащитникам и достижения в благотворительности процитировал писателя Александра Солженицына, 100-летие со дня рождения которого отмечалось накануне. Глава государства заметил, что, как писал философ, воздух общественных отношений и их чистота первичней, чем уровень изобилия, промышленное развитие и даже по большому счёту государственное устройство.

Как сказал президент, именно они определяют жизнь страны и её будущее. Путин отметил, что награждаемые в Кремле лауреаты занимаются как раз этим — создают атмосферу добра и справедливости, стремясь сделать так, чтобы никто не остался один на один со своей бедой.

— Тот самый воздух человеческих отношений, о которых говорил Александр Исаевич Солженицын, — добавил российский лидер.

Напомним, накануне в Москве состоялось открытие памятника к 100-летию со дня рождения Солженицына. В мероприятии принял участие президент России Владимир Путин, после чего встретился с вдовой писателя Натальей Солженицыной. В ходе этой встречи глава государства заявил, что работа по увековечиванию памяти философа будет продолжена.