В СПЧ заявили, что Путин не озвучивал решения об амнистии к 25-летию Конституции

Президент РФ Владимир Путин ещё не озвучивал никакого решения в ответ на предложение СПЧ объявить амнистию к 25-летию Конституции РФ. Об этом журналистам сказал председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

— На закрытой части об этом вопрос поднимался, и президент сказал: "Давайте подумаем!" — сказал Федотов. — Он не сказал нет, но он не сказал да.

Глава СПЧ считает, что российский лидер ещё пока размышляет над возможностью объявления амнистии.