Психанул. Конвоир отправился с преступником к проституткам и получил срок

В Киеве суд вынес решение по делу конвоира, который вместо исполнения своих профессиональных обязанностей отправился с заключённым развлекаться, сняв с него наручники.
"Страж порядка" и преступник вместе посетили ресторан, а потом и бордель, откуда отправились в сауну с двумя дамами лёгкого поведения. Преступник затем благополучно сбежал. Суд назначил полицейскому 5 лет лишения свободы.
Причём бывший конвоир женат, у него малолетний ребёнок. Сотрудник МВД признался во всём, рассказав, что просто хотел отдохнуть.
Ранее сообщалось, что на Урале пьяный водитель отправил инспектора ГИБДД в колонию.
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