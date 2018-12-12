Психанул. Конвоир отправился с преступником к проституткам и получил срок

Украинский страж порядка честно признался, что просто хотел как следует отдохнуть.

В Киеве суд вынес решение по делу конвоира, который вместо исполнения своих профессиональных обязанностей отправился с заключённым развлекаться, сняв с него наручники.

"Страж порядка" и преступник вместе посетили ресторан, а потом и бордель, откуда отправились в сауну с двумя дамами лёгкого поведения. Преступник затем благополучно сбежал. Суд назначил полицейскому 5 лет лишения свободы.

Причём бывший конвоир женат, у него малолетний ребёнок. Сотрудник МВД признался во всём, рассказав, что просто хотел отдохнуть.

Ранее сообщалось, что на Урале пьяный водитель отправил инспектора ГИБДД в колонию.