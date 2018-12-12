В Минюсте назвали Конституцию одним из самых удачных документов в истории России

Вместе с тем в министерстве считают, что возвращение празднику статуса выходного дня непринципиально.

Уполномоченный РФ при ЕСПЧ, замглавы Минюста Михаил Гальперин в беседе с Лайфом назвал Конституцию одним из наиболее удачных документов в правовой истории страны.

При этом, по мнению замминистра, возвращение Дню Конституции статуса праздничного выходного дня непринципиально: главное, чтобы люди чувствовали, что Основной закон — это "реально действующий документ, который на их жизни оказывает какое-то влияние".

— Это один из наиболее удачных с юридической точки зрения документов, наверное, в правовой истории нашей страны. Конституция из двух частей больших состоит. Одна часть касается соотношения органов, их формирования, законодательной, исполнительной [власти]. Эти положения, конечно, реализованы ... Вторая часть — наверное, самая важная — касается закрепления прав и свобод человека и гражданина. В этой части Конституция и тогда, и сейчас — она нам на вырост, что называется. Конечно, на такой большой вырост, и мы ещё до сих пор до неё не выросли, — заявил Гальперин.

День Конституции являлся официальным выходным в течение десяти с лишним лет. Однако в декабре 2004 года Госдума приняла поправки, согласно которым 12 декабря утратило статус выходного дня, но оставалось красным днём в праздничном календаре. Ранее в Совфеде предложили снова сделать День Конституции праздничным выходным днём. Член президиума Ассоциации юристов РФ Владимир Плигин в беседе с Лайфом поддержал идею.