Путин поднял тост за Конституцию РФ и процветание России

Президент РФ Владимир Путин поднял тост за Конституцию РФ, а также процветание и успех нашей страны. Сейчас глава государства выступает на приёме в честь 25-летия Конституции РФ в Кремле.

— Мы хорошо знаем все проблемы, трудности. Будем настойчиво, шаг за шагом их преодолевать и вместе достигнем целей. Позвольте предложить тост за Конституцию, успех и процветание России и за достижение всех поставленных целей, — сказал глава государства, поднимая бокал.

Добавим, что гостям торжественного приёма подарили монету в честь принятия Конституции РФ.

Сегодня в банкетном зале Государственного Кремлёвского дворца проходит приём по случаю 25-летия Конституции РФ.