Путин поднял тост за Конституцию РФ и процветание России

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Путин поднял тост за Конституцию РФ и процветание России

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Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент РФ Владимир Путин поднял тост за Конституцию РФ, а также процветание и успех нашей страны. Сейчас глава государства выступает на приёме в честь 25-летия Конституции РФ в Кремле.

— Мы хорошо знаем все проблемы, трудности. Будем настойчиво, шаг за шагом их преодолевать и вместе достигнем целей. Позвольте предложить тост за Конституцию, успех и процветание России и за достижение всех поставленных целей, — сказал глава государства, поднимая бокал.

Добавим, что гостям торжественного приёма подарили монету в честь принятия Конституции РФ.

<p>Фото: © L!FE/ Павел Баранов</p>

<p>Фото: © L!FE/ Павел Баранов</p>

Сегодня в банкетном зале Государственного Кремлёвского дворца проходит приём по случаю 25-летия Конституции РФ.

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