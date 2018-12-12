Опрос показал, что мешает россиянам покупать новогодние подарки

Выяснилось также, что россияне охотнее покупают подарки к Новому году себе, а не близким.

Большинство россиян признались, что к Новому году собираются больше денег потратить на себя, чем на друзей и родственников. Таковы результаты исследования, проведённого платёжной системой PayPal, сообщает ТАСС. Как выяснилось, на подарки себе граждане нашей страны готовы выделить до 7,6 тысячи рублей, а на близких — порядка 3,5 тысячи.

В ходе опроса выяснилось, что себе россияне планируют купить в основном одежду (около 34%), аксессуары (28%) и электронику (около 26%). Близким — аксессуары (41%), подарочные наборы (35%) и одежду (20%).

Говоря о подготовке к празднику, 25% участников опроса указали, что начинают покупать подарки за месяц до Нового года, ещё 25% — за две недели до праздника. В последнюю неделю подарки ищут 12%, а за день до Нового года — 4%.

Что же касается факторов, которые могут помешать выбору презентов, так это в подавляющем количестве случаев переполненные магазины и пробки на дорогах (73%). О нехватке времени заявили 40%, в связи с чем также 40% заявили, что предпочитают покупать подарки к Новому году в интернет-магазинах.