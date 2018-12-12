В Минздраве рассказали о рисках возврата курилок в аэропорты

По мнению Салагая, специальные помещения позволяют адвокатировать вредную привычку, а не изолировать любителей подымить.

Возврат курилок в аэропорты может привести к увеличению количества курильщиков и росту заболеваний, обусловленных потреблением сигарет. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

— Люди, которые сегодня отказываются от курения, потому что нет курительной комнаты, — они будут курить, потому что эта комната появится. Поэтому закон, конечно, увеличит потребление табака и количество заболеваний, ассоциированных с этим, — высказал своё мнение замминистра на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья.

По мнению Салагая, курилки — это способ социализации курения, который позволяет адвокатировать вредную привычку, а не изолировать любителей подымить.

Ранее первый зампредседателя Комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов заявил, что курительные комнаты следует вернуть в аэропорты и на вокзалы. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова раскритиковала предложение.