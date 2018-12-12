В Якутске чиновники решили укрепить девятиэтажку, наклонившуюся на полметра

Мэрия Якутска решила укрепить девятиэтажное жилое здание, наклонившееся на 40 сантиметров. В многоквартирном доме проведут аварийно-восстановительные и укрепительные работы. Об этом сообщает РИА "Новости".
В доме № 19 на территории 202-го микрорайона Якутска обследуют несущие строительные конструкции. Отмечается, что есть трещины в фундаментных балках, что говорит о предельной стадии работы конструкций. Требуется их немедленное усиление.
Также будут проведены инженерно-геологические изыскания. Прокуратура Якутска начала проверку по факту инцидента с наклонившимся домом.
Ранее Лайф рассказывал, как в столице Венесуэлы "треснул по швам" небоскрёб.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени