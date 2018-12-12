В Якутске чиновники решили укрепить девятиэтажку, наклонившуюся на полметра

На фундаменте здания появились трещины, что говорит о предельной стадии работы конструкций.

Мэрия Якутска решила укрепить девятиэтажное жилое здание, наклонившееся на 40 сантиметров. В многоквартирном доме проведут аварийно-восстановительные и укрепительные работы. Об этом сообщает РИА "Новости".

В доме № 19 на территории 202-го микрорайона Якутска обследуют несущие строительные конструкции. Отмечается, что есть трещины в фундаментных балках, что говорит о предельной стадии работы конструкций. Требуется их немедленное усиление.

Также будут проведены инженерно-геологические изыскания. Прокуратура Якутска начала проверку по факту инцидента с наклонившимся домом.

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