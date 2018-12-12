Путин призвал уделить особое внимание инвалидам при выполнении нацпроектов

Глава государства подчеркнул, что в работе необходимо учитывать особые потребности людей с ОВЗ.

Президент России Владимир Путин призвал уделить особое внимание инвалидам при выполнении национальных проектов. Об этом глава государства заявил в ходе церемонии награждения в правозащитной и благотворительной деятельности.

Путин отметил, что за последние годы в вопросах создания доступной среды для лиц с ОВЗ удалось продвинуться вперёд, забота об инвалидах становится нормой, а несправедливость в их отношении вызывает резкую негативную реакцию у граждан. В то же время президент считает, что "по большому счёту мы только в начале пути" и в этой области ещё много чего нужно будет сделать.

— Сейчас мы приступаем к реализации новых национальных проектов, их главная задача, смысл в том, чтобы добиться позитивных перемен для каждого человека, — подчеркнул российский лидер, добавив, что в работе необходимо учитывать особые потребности людей с ОВЗ.

Отдельно глава государства отметил работу главы Всероссийского общества инвалидов и лауреата госпремии за 2018 год Михаила Терентьева, отметив, что ВОИ объединяет более полутора миллионов человек с инвалидностью из 12 миллион в нашей стране.