Можно помедленнее? МЧС предупредило жителей Подмосковья о гололедице

Автомобилистов просят быть предельно внимательными на дорогах и с умом выбирать скоростной режим.

По данным МЧС по Московской области, предстоящей ночью в регионе ожидаются гололедица и снег. Прогноз сохранится и до утра 13 декабря. В связи с этим водителям советуют временно воздержаться от поездок на личном транспорте без крайней необходимости, быть предельно внимательными на дорогах и выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями.

Пешеходам в условиях гололедицы также рекомендуют передвигаться не торопясь и обходить места с наклонной поверхностью.

Ранее прогнозировалось, что к пятнице Москва превратится в большой каток. И всё из-за оттепели, которая сменится сильными морозами. Впрочем, похолодание в столичном регионе продолжится и на выходных. В субботу и воскресенье ударят морозы до минус 20.