Суд арестовал члена банды Басаева по делу о нападении на псковских десантников

Шамиля Казбулатова подозревают в вооружённом мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военных.

Суд в Ессентуках арестовал Шамиля Казбулатова — участника нападения на десантников 6-й роты Псковской дивизии ВДВ в 2000 году. Члена банды Басаева заключили под стражу на два месяца, сообщает РИА "Новости".

— Суд арестовал его до 11 февраля 2019 года, — заявил агентству представитель Ставропольского краевого суда.

Казбулатов был задержан 11 декабря. Как уже сообщал Лайф, его подозревают в вооружённом мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военных.

Отметим, что Казбулатов — уже третий задержанный по делу о нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году. 29 ноября были задержаны ещё двое.

События, о которых идёт речь, произошли 29 февраля 2000 года. Нападение на десантников совершила банда под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба.