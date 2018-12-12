В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 10 человек

В Краснодарском крае водитель Volkswagen Jetta врезался во впереди идущий автобус "ГАЗ-3221", перевозивший рабочих, из-за чего тот съехал с дороги и опрокинулся, сообщает РИА "Новости", со ссылкой на представителя ГИБДД.

— В результате ДТП оба водителя и восемь пассажиров автобуса получили ранения и были госпитализированы, — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошёл в 17:30 на 1213-м километре трассы М-4 "Дон", добавили в ГИБДД.