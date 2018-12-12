Мединский предложил снять фильм о Нюрнбергском процессе с мировыми звёздами

По мнению министра, отечественная картина должна рассказывать о "деятельности советских контрразведчиков в послевоенные годы".

Глава Минкультуры Владимир Мединский предложил снять фильм "Нюрнберг" и сделать его главным кинопроектом, приуроченным к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

— Тема, требующая достоверного освещения в отечественном кино, — Нюрнбергский процесс, чем, собственно, закончилась формально Вторая мировая. Тема эта сейчас исторически полностью приватизирована США, — сказал сегодня министр на заседании оргкомитета "Победа".

По его словам, данная тема в кино "полностью приватизирована США" — во многих произведениях американцы пишут о Нюрнберге как о своей большой победе, а роль СССР фактически сводят на нет. Мединский считает, что отечественная картина должна рассказывать о "деятельности советских контрразведчиков в послевоенные годы", причём съёмки должны проходить с участием иностранных звёзд.

Владимир Путин одобрил идею главы Минкульта и заявил, что обсудит проект с министром финансов Антоном Силуановым.

Международный судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946-го во Дворце юстиции в Нюрнберге. Согласно приговору, были казнены 10 нацистских главарей, ещё семь получили от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.