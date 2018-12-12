Правозащитника Пономарёва после жалоб отправили в камеру с некурящими

Правозащитника Льва Пономарёва, который пожаловался на курящих арестантов в камере, где он сидит, перевели в другую, для некурящих. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

— Теперь Пономарёв содержится с некурящими, курящих перевели в другую камеру. Это угрожало его здоровью, — приводит его слова РИА "Новости".

Ранее Пономарёв пожаловался, что он задыхается от дыма.

Напомним, Льва Пономарёва арестовали 5 декабря за призыв к участию в несогласованной акции.