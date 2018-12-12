Жительница Химок отбилась от насильника и теперь может попасть в тюрьму

Спустя месяц после нападения к девушке приехали полицейские и предъявили обвинение.

Полицейские расследуют дело девятнадцатилетней жительницы подмосковного города Химок Дарьи Агений. Как сообщает РИА "Новости", её обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью жителю Туапсе, который пытался её изнасиловать. Девушка оборонялась, используя нож для заточки карандашей.

В июне этого года Дарья приехала в Туапсе как сопровождающая группу детей в лагерь. Потом у неё было пять дней для отдыха, она решила остаться в городе, сняв комнату в хостеле. Вечером, когда она вышла в магазин за водой, за ней шёл пьяный мужчина. Он схватил её и прижал к стене. В сумке у девушки лежал нож для заточки карандашей.

— Когда поняла, что мужчина точно идёт за мной, я его (нож.— Прим. ред.) достала и положила в руку под телефон, — говорит Дарья.

Девушка кричала и сопротивлялась, но мужчина, по словам Агений, зажал ей рот и был сильнее. Ей не удавалась вырваться. Тогда девушка достала нож и стала им махать так, что мужчина убежал.

Агений уехала домой, но спустя месяц к ней пришли сотрудники полиции и увезли в Туапсе. Они сообщили, что житель Туапсе написал заявление в правоохранительные органы на девушку, которая нанесла ему ножевые ранения. Согласно материалам, она повредила ему кишечник. Сейчас ведётся следствие, Дарье грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее Лайф рассказывал, как в Красноярском крае 10-летняя каратистка отбилась от насильника.