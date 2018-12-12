Двое силовиков с осколочными ранениями доставлены в больницу Назрани

Двое сотрудников правоохранительных органов госпитализированы с осколочными ранениями после ЧП возле одного из торговых центров в Назрани. Ранее сообщалось, что неизвестный бросил в силовиков гранату. Как передаёт ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах республики, с ранеными работают нейрохирурги и травматологи.

— Два сотрудника находятся в РКБ в городе Назрани со множественными ранениями верхних и нижних конечностей. Они в сознании, состояние средней тяжести, некритическое, — приводит агентство слова собеседника.

Отметим, детали инцидента пока неизвестны. Сообщалось, что всё произошло у торгового центра "Ковчег". Сразу после ЧП туда были стянуты дополнительные силы правоохранительных органов.