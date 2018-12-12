Эксперт рассказал, почему Мэй может лишиться поста премьера из-за Брексита

Политолог Борис Межуев уверен, что Тереза Мэй вполне может лишиться своего поста, ведь ей недовольны даже в её парламентской партии.

Рядовые жители Великобритании и парламентарии очень сильно недовольны планом премьер-министра Терезы Мэй по выходу страны из ЕС из-за того, что он нарушает национальные интересы, это может довести Мэй до импичмента, уверен политолог и журналист Борис Межуев.

— Граница Северной Ирландии и Ирландии долго остаётся неразделённой, управление в значительной степени ещё под контролем Брюсселя, то есть Великобритания больше теряет, чем приобретает в результате вот этого вот размежевания. Мэй пробила и добилась такого вот плана выхода из ЕС, который, как считается, нарушает национальные интересы Великобритании и ещё в большей степени ухудшает ситуацию, — объясняет эксперт.

Борис Межуев рассказывает, что подобные уступки Великобритании перед ЕС существуют и других вопросах: в контроле миграции, по поводу экономических приоритетов и по целому ряду других причин. Всё в совокупности вызвало кризис в кабинете министров, возглавляемом Терезой Мэй. Его уже покинуло большое количество людей, причём тех, кто готовил этот Брексит.

Политолог отмечает, что отставка Мэй вполне реальна, ведь настроения против неё сильны как в оппозиционной, так и в её собственной партии.

— Я думаю, это вполне возможно. Это, разумеется, и задержит Брексит. Если её снимут, будут пересматривать договор, вряд ли её снимают для того, чтобы провести ту же самую политику, что и она. Но, с другой стороны, те люди, которые сейчас это делают, уже задаются вопросом, стоит ли овчинка выделки, если реального суверенитета Великобритания не приобретает, — заявил Межуев.

Ранее Лайф рассказывал, что в Соединённом Королевстве запущена процедура голосования по поводу доверия лидеру Консервативной партии Терезе Мэй. Сама премьер пригрозила большими проблемами с процедурой Брексита в случае собственного ухода.