Экс-адвокат Трампа приговорён к трём годам тюрьмы

Федеральный суд в Нью-Йорке приговорил бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна к трём годам тюремного заключения. Об этом сообщил телеканал CNN.
Ранее экс-юрист признал вину в уклонении от уплаты налогов, нарушении правил финансирования предвыборной кампании, махинациях в банковской сфере, предоставлении ложных сведений финансовым организациям США и даче ложных показаний Конгрессу.
Дело Коэна стало одним из самых обсуждаемых в США за последний год. В ходе расследования выяснилось, что именно экс-юрист от лица Дональда Трампа заплатил за молчание порноактрисе Сторми Дэниэлс, а также уклонялся от налогов. Любопытно, что он также сотрудничал с Робертом Мюллером в рамках расследования дела о "вмешательстве" России в американские выборы. Однако сам Мюллер не стал требовать для Коэна дополнительного тюремного срока.
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