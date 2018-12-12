В России отзывают более семи тысяч Audi

В двигателях 2,0 TFSI влага может попасть в насос охлаждающей жидкости и вывести его из строя.

Корпорация Volkswagen в России отзывает более семи тысяч автомобилей Audi моделей A4, А5, А6 и Q5. Как сообщает Росстандарт, специалисты считают, что у этих машин может быть проблема с насосом охлаждающей жидкости.

— Росстандарт информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва 7095 транспортных средств марки Audi A4, А5, А6, Q5, — говорится в сообщении ведомства.

Проблема коснулась некоторых автомобилей с двигателями 2,0 TFSI. В них влага может попасть в электронные компоненты. В результате чего насос может перегреться и выйти из строя.

Отзыву подлежат машины, проданные с 2012 по 2017 год. Замена насоса будет бесплатной. Росстандарт отмечает, что в этот отзыв включены в том числе машины, попавшие в предыдущий отзыв.