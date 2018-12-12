Друга хоккеиста Артюхина задержали за хищение у спортсмена 16 млн рублей

Хоккеист одолжил денег на развитие общего бизнеса своему товарищу, но тот так и не вернул их.

В Москве полиция задержала бизнесмена, который подозревается в хищении 16 млн рублей у хоккеиста Евгения Артюхина. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что Евгений Артюхин обратился в полицию и попросил принять меры в отношении своего знакомого предпринимателя. Он рассказал, что его товарищ в период с марта 2015 по февраль 2016 года взял у него в долг 16 млн рублей на развитие общего бизнеса, но деньги так и не отдал.

Сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнего подозреваемого, который признался в содеянном. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее бизнесмен Михаил Сурин получил 4 года за хищение 300 млн у футболиста Александра Кержакова.