Бабченко подал в ЕСПЧ жалобу на Россию. В иске фигурирует Лайф

Журналист заявил, что если он выиграет, то деньги готов направить на нужды снайперов, которым "вечно же что-то надо".

Журналист Аркадий Бабченко, который бежал из России на Украину и там инсценировал своё убийство, подал жалобу на РФ в Европейский суд по правам человека. Об этом он сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

— Ну, что. Начинаем новый сериал "Аркадий Бабченко против Российской Федерации". Я подал иск в ЕСПЧ. Моим адвокатом стал Бен Еммерсон — адвокат Марины Литвиненко, вдовы Александра Литвиненко, — написал Бабченко.

По его словам, в жалобе он "на 14 листах мелким шрифтом" изложил то, как якобы была устроена его травля, в том числе в российских СМИ. Среди них Бабченко упоминает Лайф, Первый канал, "Царьград".

— Сумма иска пока не определена. Это следующий этап. Вкатим норм. Не сомневайтесь. Мне есть на что потратить деньги. Снайперам вечно же что-то надо, — написал Бабченко, очевидно имея в виду участников силовой операции Киева в Донбассе.

Напомним про скандал со лжеубийством Бабчено. Первоначально сообщалось, что он был убит несколькими выстрелами в спину. На следующий день стало известно, что покушение и смерть журналиста были инсценировкой: россиянин жив, а спецоперация была спланирована и реализована при участии украинских спецслужб. Более того, после своего "воскрешения" журналист требовал $50 тысяч за эксклюзивное интервью.