Хейли призвала США к "жёсткому разговору" с Эр-Риядом по делу Хашогджи

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Хейли призвала США к "жёсткому разговору" с Эр-Риядом по делу Хашогджи

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Никки Хейли.Фото: © РИА Новости/Нэнси Сисель

Как она считает, Саудовская Аравия должна понять, что это не сойдёт ей с рук и не освободит от ответственности.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон должен вести жёсткий разговор с Эр-Риядом по факту убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогджи.

— Мы должны дать им понять, что не спустим им это с рук и не освободим от ответственности, что они не должны делать подобное снова, — сказала Хейли в интервью программе Today.

Напомним, в США заявили, что убийство Хашогджи заказал саудовский принц.

Что же касается Никки Хейли, то она покидает должность постпреда США при ООН. Ранее она рассказывала, что отклонила предложение Трампа стать госсекретарём.

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