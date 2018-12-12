Хейли призвала США к "жёсткому разговору" с Эр-Риядом по делу Хашогджи

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон должен вести жёсткий разговор с Эр-Риядом по факту убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогджи.
— Мы должны дать им понять, что не спустим им это с рук и не освободим от ответственности, что они не должны делать подобное снова, — сказала Хейли в интервью программе Today.
Напомним, в США заявили, что убийство Хашогджи заказал саудовский принц.
Что же касается Никки Хейли, то она покидает должность постпреда США при ООН. Ранее она рассказывала, что отклонила предложение Трампа стать госсекретарём.
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