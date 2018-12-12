Мадуро обвинил Болтона в организации госпереворота и покушения на него

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон готовит план по его убийству и последующему свержению власти в республике.

— Джон Болтон является главой плана по развязыванию насилия и проведению госпереворота для введения переходного правительства. Болтон готовит план моего убийства, — сказал Мадуро на пресс-конференции.

По его словам, по указанию Болтона готовятся сотни наёмников и полувоенные образования. В этом якобы помогает Колумбия, "президент которой Иван Дуке является соучастником этого плана".

Напомним, в августе этого года сорвалась попытка покушения на Мадуро во время парада в Каракасе. Это планировалось сделать при помощи беспилотников со взрывчаткой. Тогда президент Венесуэлы также обвинил США и экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.