На Украине посчитали пропагандой книги Дарьи Донцовой и Осипа Мандельштама

Произведения нельзя будет законно купить на Украине или провезти с собой на территорию страны.

Экспертный совет украинского Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции расширил список "пропагандистских" российских книг. Последним решением совета в него вошли произведения Дарьи Донцовой, Андрея Максимова, а также Анны и Сергея Литвиновых, Игоря Осипова, Александра Шевцова и множества других авторов.

— Также предоставлен отказ в ввозе книги Людмилы Стрельниковой и Ларисы Секлитовой "Огонь Прометея" на модную тему об экстрасенсах, в которой утверждается, что в России есть сверхважная роль — "помочь возрождению духовности в других странах", а Ленин является спасителем вселенной ... О избранности России и русских, об их праве вмешиваться в жизнь других народов говорится и в ряде других изданий, в частности даже в предисловии к книге "Правильное питание здоровых людей, — объясняет своё решение совет Госкомтелерадио.

В совете ведомства отмечают, что детские книги, выпущенные в эпоху СССР, запрещены для ввоза за пропаганду коммунистической идеологии. А современные — от детских энциклопедий до детективов Дарьи Донцовой — популяризируют вооружённые силы и силовые структуры "страны-агрессора".

Попал в немилость на территории Незалежной и Осип Мандельштам из-за своей "Оды Сталину". В сообщении совета Госкомтелерадио отмечается, что творчество Мандельштама чтут на Украине, но "текст, реабилитирующий Сталина, оправдывает преступления Путина".

В сентябре экспертный совет Госкомтелерадио Украины запретил ввозить в страну детективы российской писательницы Татьяны Устиновой и энциклопедию "Всё, что должен знать каждый образованный мальчик".