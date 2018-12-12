Российская колдунья оплатила долги по ЖКХ магическими книгами

Судебные приставы изъяли у женщины в счёт 30-тысячного долга кроме соответствующих изданий также микроволновую печь, пылесос и телевизор.

В Великом Новгороде женщина начала платить долги по ЖКХ лишь после того, как к ней пришли судебные приставы и изъяли магическую литературу. Об этом сообщает УФССП по региону.

Сотрудники управления пришли домой к злостной неплательщице и увидели "определённый реквизит, который обычно используется в магических целях".

— Судебные приставы объяснили хозяйке, что по долгам надо платить, даже если ты предсказываешь человеческие судьбы и общаешься с тонкими мирами, — отметили в ведомстве.

Кроме книг по магии приставы арестовали и изъяли в счёт погашения долга микроволновую печь, пылесос и телевизор. После этого она впервые за несколько лет сама оплатила часть своего долга и представила судебным приставам подтверждающие документы.

Ранее стало известно, в каких регионах России больше всего должников за ЖКХ.