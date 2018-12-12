Порошенко решил выступить на церковном "объединительном соборе" в Киеве

Ожидается, что на собрании будет сформирована новая неканоническая украинская церковь, выбран её глава и принят новый устав.

Президент Украины Пётр Порошенко собирается принять участие в "объединительном соборе", который состоится в Киеве 15 декабря. Об этом сообщает газета "Украинская правда".

— Президент намерен встретиться перед собором с людьми, которые придут под Софию Киевскую, где будет проходить собрание церковников, — говорится в статье.

По информации издания, мероприятие должно начаться в 10 утра с короткой службы, затем выступит украинский лидер, после чего "духовенство будет решать вопросы повестки дня". Ожидается, что на собрании будет сформирована новая украинская церковь, выбран её глава и принят новый устав.

Ранее Лайф сообщал, что митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата отправил обратно приглашение на этот собор.