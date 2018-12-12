Европарламент обвинил Россию в злоупотреблении правом вето в Совбезе ООН

Брюссель предлагает продлить санкции против России до тех пор, пока та не станет выполнять его требования.

Европарламент обвинил Россию в том, что она злоупотребляет правом вето в Совбезе ООН, сообщает РИА "Новости". Документ об этом одобрен 401 голосом "за" при 173 "против".

В резолюции "осуждается неоднократное применение Россией права вето в Совете Безопасности ООН", что якобы "подрывает международные усилия по достижению мира и урегулированию конфликтов".

Европарламент считает, что такие тупиковые ситуации в Совбезе ООН препятствуют действиям международного сообщества и мешают урегулированию кризисов. В резолюции также прописано "продолжать усилия по обеспечению выполнения Минских соглашений и продлевать санкции ЕС против России до тех пор, пока она не выполнит эти соглашения".

Напомним, в Европарламенте задумались о приостановке соглашения о партнёрстве с Россией.