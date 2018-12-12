Будут спасать ногу. Из Сирии в Москву доставили тяжелобольного ребёнка

В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 10-летнему мальчику проведут сложную операцию.

Сегодня в Москву из Сирии доставили 10-летнего тяжелораненого ребёнка для проведения сложного хирургического лечения и сохранения единственной ноги. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Два месяца назад после взрыва боевого снаряда ребёнок получил травму и лишился одной из ног. На второй ноге тоже тяжёлое ранение голени.

Решение о доставке ребёнка в Москву принято в рамках координационного совета СК России по вопросам оказания помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, террористических актов и вооружённых конфликтов.