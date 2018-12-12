Делегация РФ обсудила с Асадом запуск сирийского конституционного комитета

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Делегация РФ обсудила с Асадом запуск сирийского конституционного комитета

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Президент Сирии Башар Асад. Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов

Российская межведомственная делегация встретилась с президентом Сирии Башаром Асадом и обсудила вопросы развития Сирийской Арабской Республики, в частности, запуск работы конституционного комитета, сообщает МИД РФ на своём сайте.

Членами российской делегации стали спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию А.Л. Лаврентьев, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Вершинин и представители Минобороны РФ.

Само создание конституционного комитета предусмотрено договорённостями Конгресса сирийского национального диалога и 2254-й резолюцией Совбеза ООН.

Встречаясь на Генассамблее ООН, главы МИД России, Ирана и Турции — Сергей Лавров, Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу призвали ускорить работу по запуску конституционного комитета.

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