Делегация РФ обсудила с Асадом запуск сирийского конституционного комитета

Российская межведомственная делегация встретилась с президентом Сирии Башаром Асадом и обсудила вопросы развития Сирийской Арабской Республики, в частности, запуск работы конституционного комитета, сообщает МИД РФ на своём сайте.
Членами российской делегации стали спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию А.Л. Лаврентьев, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Вершинин и представители Минобороны РФ.
Само создание конституционного комитета предусмотрено договорённостями Конгресса сирийского национального диалога и 2254-й резолюцией Совбеза ООН.
Встречаясь на Генассамблее ООН, главы МИД России, Ирана и Турции — Сергей Лавров, Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу призвали ускорить работу по запуску конституционного комитета.
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