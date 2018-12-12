МИД РФ назвал провокацией заявления США и НАТО о военной поддержке Грузии

В Министерстве иностранных дел России назвали провокационными недавние высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга и госсекретаря США Майка Помпео о поддержке членства Грузии в НАТО. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

— Не иначе как провокационные рассматриваем недавние заявления генсекретаря НАТО и госсекретаря США о поддержке членства Грузии в НАТО. Именно такие безответственные посулы в августе 2008 года подтолкнули Тбилиси к преступной военной авантюре, — говорится в сообщении ведомства по итогам прошедших в Женеве консультаций по безопасности и стабильности в Закавказье.

В ходе встречи российская, абхазская и югоосетинская делегации отмечали, что основным тревожным сигналом в регионе является военная деятельность США и НАТО на грузинской территории.

— К грузинской стороне обращён призыв перестать быть проводником чужих интересов, а вместо этого попытаться наладить отношения с соседями, — отметили в МИД РФ.

Ранее Лайф сообщал о том, что грузинский парламент предлагал ввести уголовное наказание за использование географических карт без Абхазии и Южной Осетии в составе Грузии.