Изоляция 22 часа в сутки. Дипломаты пожаловались на условия содержания Бутиной

Дипломаты Посольства РФ в США посетили в тюрьме россиянку Марию Бутину. Они потребовали перевода Марии на гуманные условия содержания.

— В отношении соотечественницы по-прежнему применяется режим административной сегрегации. Изоляция в течение 22 часов в сутки неблагоприятно сказывается на состоянии её здоровья, — говорится в сообщении диппредставительства.

В посольстве отметили, что продолжат добиваться её скорейшего освобождения.

Накануне американские СМИ сообщили, что россиянка Мария Бутина, задержанная в США по обвинению в работе иностранным агентом, согласилась частично признать вину и сотрудничать с федеральными прокурорами.