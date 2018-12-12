Европарламент выступил против "Северного потока – 2"

Европейский парламент выступил против проекта "Северный поток — 2". Там его назвали "политическим" и угрожающим европейской безопасности.

Напомним, ранее за закрытие проекта и за санкции против него накануне выступила Палата представителей США. В Кремле считают, что резолюция Конгресса США — это попытка помешать реализации проекта.

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии.