Европарламент выступил против "Северного потока – 2"

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Европарламент выступил против "Северного потока – 2"

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Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Европейский парламент выступил против проекта "Северный поток — 2". Там его назвали "политическим" и угрожающим европейской безопасности.

Напомним, ранее за закрытие проекта и за санкции против него накануне выступила Палата представителей США. В Кремле считают, что резолюция Конгресса США — это попытка помешать реализации проекта.

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии.

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