Полиция Франции распространила ориентировку на стрелка из Страсбурга

Читайте также

Полиция Франции распространила ориентировку на стрелка из Страсбурга

5

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Французская полиция обратилась к общественности с призывом помочь поймать подозреваемого в стрельбе в центре Страсбурга 29-летнего Шерифа Шекатта. Ориентировка на подозреваемого была размещена в официальном аккаунте Национальной полиции Франции в "Твиттере".

В сообщении под фотографией сказано, что у мужчины короткие волосы и, возможно, борода. Его рост 180 сантиметров, телосложение нормальное, на лбу пятно. Очевидцев просят не пытаться самим вмешиваться в ситуацию в случае, если увидят его.

Как сообщал Лайф, вечером 11 декабря 29-летний житель Страсбурга открыл стрельбу на рождественской ярмарке в центре города и скрылся. Мэр города признал это ЧП терактом. По последним данным, погибло три человека и 13 пострадали. Выяснилось, что стрелявший ранее был неоднократно судим и находился в списке подозреваемых в терроризме.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×