Полиция Франции распространила ориентировку на стрелка из Страсбурга

Французская полиция обратилась к общественности с призывом помочь поймать подозреваемого в стрельбе в центре Страсбурга 29-летнего Шерифа Шекатта. Ориентировка на подозреваемого была размещена в официальном аккаунте Национальной полиции Франции в "Твиттере".
[#AppelàTémoins] La #Police judiciaire recherche l'individu suspecté d'être le tireur du marché de Noël de #Strasbourg. #AidezNous— Police nationale (@PoliceNationale) December 12, 2018
⚠ Attention, individu dangereux, n’intervenez pas vous-même.
Contactez le 197 - https://t.co/K2nJHREiwZ pic.twitter.com/zHSNRDkGXC
В сообщении под фотографией сказано, что у мужчины короткие волосы и, возможно, борода. Его рост 180 сантиметров, телосложение нормальное, на лбу пятно. Очевидцев просят не пытаться самим вмешиваться в ситуацию в случае, если увидят его.
Как сообщал Лайф, вечером 11 декабря 29-летний житель Страсбурга открыл стрельбу на рождественской ярмарке в центре города и скрылся. Мэр города признал это ЧП терактом. По последним данным, погибло три человека и 13 пострадали. Выяснилось, что стрелявший ранее был неоднократно судим и находился в списке подозреваемых в терроризме.
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