Полиция Франции распространила ориентировку на стрелка из Страсбурга

Французская полиция обратилась к общественности с призывом помочь поймать подозреваемого в стрельбе в центре Страсбурга 29-летнего Шерифа Шекатта. Ориентировка на подозреваемого была размещена в официальном аккаунте Национальной полиции Франции в "Твиттере".

В сообщении под фотографией сказано, что у мужчины короткие волосы и, возможно, борода. Его рост 180 сантиметров, телосложение нормальное, на лбу пятно. Очевидцев просят не пытаться самим вмешиваться в ситуацию в случае, если увидят его.

Как сообщал Лайф, вечером 11 декабря 29-летний житель Страсбурга открыл стрельбу на рождественской ярмарке в центре города и скрылся. Мэр города признал это ЧП терактом. По последним данным, погибло три человека и 13 пострадали. Выяснилось, что стрелявший ранее был неоднократно судим и находился в списке подозреваемых в терроризме.