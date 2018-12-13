Поезд против парома. Россияне рассказали, где им приходилось встречать Новый год

Более четверти наших соотечественников хотя бы раз в жизни встречали Новый год в метро, самолёте или автобусе. А каждый десятый — в вагоне поезда. Такие результаты следуют из опроса компании Туту.ру.

Для большинства респондентов — 73% — Новый год становился исключительно тёплой домашней историей около нарядной ёлочки и праздничного стола. Однако 14% опрошенных отметили, что хотя бы раз в жизни им приходилось встречать праздник, находясь в вагоне поезда.

Ещё 4% голосов отдали те, кто встречал первую ночь года в автомобиле, столько же делали это в метро. Провели новогоднюю ночь в самолёте не более 3% опрошенных. Самыми же непопулярными видами транспорта для празднования оказались паромы и автобусы — каждый набрал по 1% голосов.

Ранее Лайф сообщал, что по результатам опроса в нынешний праздник большинство наших соотечественников собираются потратить больше денег на подарки себе, чем для друзей и родственников.