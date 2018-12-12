Российские Ту-160 провели десятичасовой полёт над Карибским морем

Полёт ракетоносцев на некоторых участках маршрута сопровождался самолётами военной авиации Венесуэлы.

Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 провели десятичасовой полёт над Карибским морем. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

— В ходе международного визита делегации Воздушно-космических сил в Боливарианскую Республику Венесуэла лётчики стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили полёт в воздушном пространстве над акваторией Карибского моря. Продолжительность полёта составила около десяти часов", — приводит текст сообщения ТАСС.

В Минобороны добавили, что на некоторых участках маршрута российские бомбардировщики сопровождались венесуэльскими истребителями. В ходе полёта они отработали взаимодействие в воздухе.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на администрацию президента США, российские самолёты покинут Венесуэлу в пятницу, 14 декабря.

Напомним, два стратегических ракетоносца Ту-160 и самолёт Ан-124 "Руслан" Воздушно-космических сил (ВКС) России прибыли в Венесуэлу в понедельник, 10 декабря.