Российские Ту-160 провели десятичасовой полёт над Карибским морем

Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 провели десятичасовой полёт над Карибским морем. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
— В ходе международного визита делегации Воздушно-космических сил в Боливарианскую Республику Венесуэла лётчики стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили полёт в воздушном пространстве над акваторией Карибского моря. Продолжительность полёта составила около десяти часов", — приводит текст сообщения ТАСС.
В Минобороны добавили, что на некоторых участках маршрута российские бомбардировщики сопровождались венесуэльскими истребителями. В ходе полёта они отработали взаимодействие в воздухе.
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на администрацию президента США, российские самолёты покинут Венесуэлу в пятницу, 14 декабря.
Напомним, два стратегических ракетоносца Ту-160 и самолёт Ан-124 "Руслан" Воздушно-космических сил (ВКС) России прибыли в Венесуэлу в понедельник, 10 декабря.
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