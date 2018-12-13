Мадуро вновь призвал Трампа "поменять политику Обамы" и начать диалог

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к американскому лидеру и предложил начать открытый диалог. Трансляция пресс-конференции венесуэльского лидера велась на его странице в "Фейсбуке".

По словам Мадуро, если Дональд Трамп захочет поменять "провалившуюся политику Обамы" в отношении Венесуэлы, то может рассчитывать на взаимный ответ.

— Я к его услугам, чтобы вести диалог по всем темам, по которым нужно говорить, — сказал Мадуро.

Примечательно, что во время этой же пресс-конференции Николас Мадуро обвинил советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в подготовке покушения и планировании госпереворота в Венесуэле.

Стоит отметить, что нынешнее обращение Мадуро к Трампу с предложением начать выстраивать взаимные отношения стало вторым за текущий год, ранее он уже предлагал американскому лидеру назвать место и время для разговора, однако тогда это предложение в Белом доме отвергли.