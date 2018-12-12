Украинские консулы навестили всех задержанных в России моряков

Представители Консульства Украины в РФ посетили всех задержанных после инцидента в Керченском проливе моряков. Об этом сообщает УНИАН.

— Состояние здоровья тех, кого посетили, удовлетворительное, но есть один моряк, который болеет диабетом. Его обследуют врачи, в случае необходимости вводят моряку инсулин, то есть он обеспечен на данном этапе медицинской помощью. Ему дают своевременно инъекции, — рассказал агентству директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, моряки "держатся мужественно" и рассчитывают как можно скорее вернуться домой. В целом угрозы жизни задержанных нет.

Напомним, в конце ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и направились к Керченскому проливу. На судах было 24 моряка, двое из них — сотрудники СБУ.