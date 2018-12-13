"Сохранить и расширить". Европарламент выступил за новые санкции против РФ

Европейский парламент выступил за сохранение санкций против России до тех пор, пока Москва "не позволит Украине полностью восстановить её суверенитет и территориальную целостность". Об этом говорится в принятой резолюции Европарламента.

— Санкции против России должны быть сохранены и расширены, в частности в отношении физических и юридических лиц, которые извлекают выгоду из незаконных ситуаций, — приводит ТАСС текст резолюции.

Европарламент также призвал ЕС ввести санкции, в случае если "украинские военнослужащие (задержанные после инцидента в Керченском проливе) не будут освобождены и если в дальнейшем будет происходить военная эскалация".

Как сообщал Лайф, 25 ноября 2018 года три украинских корабля нарушили границу России и вскоре были задержаны. На допросе моряки признались в совершении провокации, после чего были арестованы.