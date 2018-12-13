Мэй сохраняет за собой пост премьера и лидера консерваторов

В Лондоне завершилось голосование депутатов Палаты общин от Консервативной партии по вопросу о доверии Терезе Мэй. В результате парламентарии-консерваторы проголосовали за сохранение за ней лидерства в партии и поста премьера, сообщает LBC.

По итогам тайного голосования Мэй поддержали 200 парламентариев, против выступили 117. При этом, чтобы остаться на посту, действующему премьеру требовалось 159 голосов.

Ранее Лайф рассказывал, что в Соединённом Королевстве была запущена процедура голосования по поводу доверия лидеру Консервативной партии Терезе Мэй. Консерваторы пытались оспорить лидерство Мэй из-за несогласия с условиями соглашения по Брекситу. Сама премьер ранее пригрозила большими проблемами с процедурой выхода из ЕС в случае собственного ухода.