Сотни километров гирлянд и "звёздное небо". Как украсят Москву перед Новым годом

Впервые в нынешнем году для украшения столичных улиц будут установлены ростовые фигуры персонажей из советских мультиков и интерактивные фотопанели.

Перед новогодними праздниками улицы Москвы украсили более 3000 различных конструкций и более 1500 километров гирлянд. Об этом рассказал руководитель столичного департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев.

По его словам, монтаж большей части новогодних объектов — световых тоннелей и навесов из гирлянд, арок, светящихся ёлочных шаров и объёмных фигур — должен завершиться уже 13 декабря. При этом лишь 10% было закуплено в этом году, большая часть осталась с прошлых лет.

Из новшеств — интерактивные трёхмерные стелы, установленные в парке "Зарядье", на смотровой площадке на Воробьёвых горах и ещё в нескольких точках города. Каждая состоит из 50 тысяч светодиодных огней, расположенных особенным образом в пространстве, и по заданной программе способна отобразить один из 12 "заданных сценариев" — ёлочка, снежинка и прочие. Более того, считав QR-код у стелы, любой желающий может сам выбрать, какое именно изображение будет показываться сейчас.

Второе масштабное обновление — это "звёздное небо" на Никольской улице. В новом году снежинки и шары там будут сиять белым светом. Отмечается, что "небо" состоит из 1,5 миллиона светодиодов, а общая протяжённость его гирлянд составляет порядка 140 километров.

Помимо этого улицы столицы украсит более 300 ёлок, а для развлечения горожан впервые будут установлены интерактивные экраны "Ледяное дыхание", на которых каждый желающий сможет нарисовать свой портрет ледяным узором.

Изюминкой станут ростовые 3D-фигуры любимых героев советских мультфильмов — Дядя Фёдор из "Простоквашино", волк и заяц из "Ну, погоди!", — которые будут установлены, в частности, на Тверской улице.

Ранее Лайф сообщал, что все парковки в Москве будут бесплатными в течение всех новогодних праздничных дней.