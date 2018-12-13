Мадуро назвал встречу с Путиным самой полезной за всю карьеру

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Мадуро назвал встречу с Путиным самой полезной за всю карьеру

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Фото: ©L!FE/Павел Баранов

Президент Венесуэлы назвал встречу с российским лидером Владимиром Путиным самой полезной за всю свою политическую карьеру. Об этом Николас Мадуро заявил в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в его соцсетях.

— Это была самая полезная встреча из всех, которые были в моей карьере, — сказал венесуэльский президент, добавив, что сторонам удалось усилить процесс сотрудничества.

Лидеры встретились в Москве 5 декабря, по итогам переговоров в Кремле заявили, что Россия продолжит оказывать поддержку Венесуэле. Николас Мадуро сообщил, что подписан целый ряд документов.

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