Установлены личности боевиков, ликвидированных в Назрани

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Установлены личности боевиков, ликвидированных в Назрани

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Фото: МВД Ингушетии

Глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров заявил, что сотрудники правоохранительных органов установили личность напавших на силовиков в Назрани.

— Оба нападавших ликвидированы, их личности установлены. Сотрудниками силовых структур проводятся оперативно-разыскные мероприятия, — приводит его слова ТАСС.

Евкуров добавил, что пострадавшие в результате нападения получили тяжёлые ранения.

Напомним, в среду, 12 декабря, около торгового центра "Ковчег" неизвестный бросил гранату в сотрудников правоохранительных органов. Позднее стало известно, что двое боевиков, совершивших нападение, были ликвидированы. Пострадавшие силовики были доставлены в республиканскую больницу.

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