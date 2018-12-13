В РСТ считают, что "Жемчужная река" не сможет вернуть деньги своим клиентам

Страховых фондов туроператора "Жемчужная река" не хватит, чтобы вернуть деньги всем клиентам, которые приобрели туры. Об этом РИА "Новости" заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Компания предоставила официальные данные в ассоциацию "Турпомощь" о том, что туры у неё купило около пяти тысяч человек и теперь они не смогут вылететь на отдых. При этом в "Турпомощи" считают, что таких туристов будет гораздо больше — около 10–15 тысяч.
— Но с учётом того, что фингарантии туроператора составляют всего 10 миллионов рублей, денег на компенсацию туров не хватит ни пятнадцати тысячам, ни пяти тысячам туристов, — сказала Тюрина.
Напомним, из Единого федерального реестра туроператоров исключили два юридических лица, работавших на рынке под брендом "Жемчужная река", из-за которых российские туристы не могут вылететь из Китая. Дело против турфирмы расследует СК РФ.
В Китае остаётся почти 1500 клиентов "Жемчужной реки" из Уфы, Челябинска, Самары, Хабаровска и Санкт-Петербурга. Перевезти их на родину за свой счёт согласилась авиакомпания "ИрАэро", первый рейс уже вылетел.
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