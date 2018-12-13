"Всех замучили". ГИБДД вводит мораторий на поправки в ПДД

Госавтоинспекция РФ ввела мораторий на внесение изменений в правила дорожного движения. Об этом сообщает ТАСС.

— Мы договорились и ввели в системе ведомства некий мораторий на внесение изменений в ПДД. Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали. Мы ставим на паузу этот процесс, — приводит агентство слова руководителя Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрия Митрошина.

Временный запрет касается только МВД. При этом за Министерством транспорта и правительством остается право вносить правки или давать соответственные поручения. В свою очередь, глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что "не надо баловаться изменениями". По его словам, некоторые будущие водители просят автошколы открыть дополнительные курсы по изучению изменений в ПДД.