"Всех замучили". ГИБДД вводит мораторий на поправки в ПДД

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"Всех замучили". ГИБДД вводит мораторий на поправки в ПДД

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Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Госавтоинспекция РФ ввела мораторий на внесение изменений в правила дорожного движения. Об этом сообщает ТАСС.

— Мы договорились и ввели в системе ведомства некий мораторий на внесение изменений в ПДД. Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали. Мы ставим на паузу этот процесс, — приводит агентство слова руководителя Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрия Митрошина.

Временный запрет касается только МВД. При этом за Министерством транспорта и правительством остается право вносить правки или давать соответственные поручения. В свою очередь, глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что "не надо баловаться изменениями". По его словам, некоторые будущие водители просят автошколы открыть дополнительные курсы по изучению изменений в ПДД.

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