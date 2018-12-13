В Киеве радикалы разгромили офис партии "Разумная сила"

Украинские радикалы устроили нападение на офис политической партии "Разумная сила" в Киеве и избили сотрудников. Об этом сказано в сообщении организации в "Фейсбуке".
По словам сотрудников офиса, в разгар рабочего дня в помещение партии ворвались молодые люди в масках и начали избивать людей и ломать мебель и технику. При этом отмечается, что один из нападавших записывал всё на камеру мобильного телефона. И буквально через пять минут после начала погрома нападавшие выбежали из офиса.
По предварительной информации, нападавших было около 15 человек. На место прибыли бригады скорой помощи, делом займётся полиция Украины.
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